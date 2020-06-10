В телеграм-канале акимата ЗКО сообщается, что у 4 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 11 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, а у 3 пациентов с профилактической целью. Все выявленные больные являются жителями г.Уральск, среди них медработников - 5. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 9 июня в области выявлено 863 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 451 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.