ДТП произошло на автодороге Актобе-Астрахань, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 9 июня в 12.15 на трассе Актобе-Астрахань в 3-х км от п.Бестамак произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погибло 5 человек. - 24-летний водитель автомашины «Тойота-Ипсун» с учетом в Республике Армения, лишенный водительских прав за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения на три года в 2019 году, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лада-Ларгус» под управлением 46-летнего водителя. В результате аварии на месте погиб водитель и пассажир автомашины «Лада-Ларгус», еще 5 человек доставлены в ЦРБ г.Алга, где от полученных травм скончались трое. По факту ДТП начато досудебное расследование. Позже в ЦРБ скончалась еще одна участница аварии, девушка 1993 года рождения. Таким образом в ДТП погибли 6 человек, все они находились в автомашине Лада-Ларгус. Погибли - водитель 1974 года рождения, пассажир 1969 года рождения и 4 пассажирки - 1971, 1981, 1984, 1993 годов рождения. Водитель автомашины «Тойота-Ипсун» житель г.Алга, после оказания медицинской помощи водворен в ИВС, - рассказали в полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД. Однако помимо этого существует множество факторов, которые влияют на вероятность попасть в аварию. Самые распространённые: несоблюдение ПДД, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, алкогольное и наркотическое опьянение, усталость, езда при сложных погодных условиях, езда в тёмное время суток, плохое техническое состояние автомобиля и недостаточная видимость. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.