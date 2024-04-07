По данным «Казгидромета», восьмого апреля ночью и утром на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.
  • В Уральске ожидается погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе осадков не ожидается. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау также ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.