В редакцию "МГ" обратилась Жупар Нургалиева, которая рассказала, что ее 56-летний муж Руслан Абдрахманов попал в больницу после падения в глубокую яму недалеко от улицы Азербайджанская в Зачаганске. - Это был выходной день, 10 октября, мы с мужем пошли в гости к своим родственникам. Уже ближе к девяти часам вечера мы начали собираться домой. Муж решил сбегать быстренько в магазин за сигаретами, они же в 22.00 закрываются. Прошло около часа, но он так и не вернулся. Мы заволновались, сморим - он даже не прихватил с собой телефон, пошли искать его самостоятельно. Такая темень, ничего не видно, уже стали просто кричать: "Руслан, Руслан". И вдруг вдали слышим, как он отвечает: "Я тут!" - со слезами на глазах вспоминает Жупар Нургалиева. - Так обрадовались, что нашли его. Оказывается, он упал в яму и не мог выбраться из нее. Женщина говорит, что он провел больше часа в глубокой яме. - Как оказалось, он споткнулся в темноте и упал. Чудом остался жив. Ведь мог потерять сознание или удариться головой об арматуру, тогда бы его точно не спасли. Подошли к нему, начали помогать выбраться, но у него распухла нога, он очень сильно кричал от боли. Вызвали скорую помощь, его госпитализировали сразу в больницу. У него был сломан тазобедренный сустав, - рассказала жена пострадавшего. - Все лицо в крови. Было очень страшно. Жупар Нургалиева возмущена тем, что такая глубокая яма была ничем не огорожена, и даже не была натянута сигнальная лента. - Почему у нас такое отношение ко всему, я не понимаю. Ведь мог упасть не мой муж, а ребенок. Когда уже люди начнут ответственно относиться к работе. Раскопали яму, так огородите ее, - говорит супруга Руслана. - У нас есть фото этой ямы, в тот вечер все было открыто, а спустя два дня взяли и натянули ленту. По словам женщины, ее муж находится в больнице и уже перенес одну операцию. - Врачи не дают никаких прогнозов пока. Главное, чтобы все обошлось и он начал ходить самостоятельно, - отмечает Жупар. Теперь супруга потерпевшего намерена судиться с тем, кто допустил эту ситуацию. Позже выяснилось, яму раскопали работники ТОО "Батыс су арнасы". По словам директора ТОО Каиргали Имашева, они будут выяснять кто именно вел работы. - Если это наше предприятие, то, конечно, будем отвечать за это в судебном порядке, - отметил Каиргали Имашев. В пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что мужчина находится в городской многопрофильной больнице в отделении политравмы. - Мужчина поступил с диагнозом закрытый субкапитальный перелом шейки левого бедра со смещением. Осаднения, кровоподтеки лица. Через двое суток с момента поступления была выполнена операция - эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Назначено лечение. Планируется еще одна операция, - пояснили в ведомстве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.