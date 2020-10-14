Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алексея Цоя, те, кто переболел без симптомов, имеют антитела около месяца, а те, у кого болезнь протекала в средней и тяжелой степени - от 3 до 5 месяцев. - То есть если в Казахстане пик коронавирусной инфекции пришелся на июнь-июль 2020 года, если мы проведем анализ и запрогнозируем, что через пять месяцев, это ноябрь-декабрь, у нас фактически даже у тех, кто переболел средне или тяжело, уже антитела идут на убыль, - объяснил Алексей Цой. - Есть риск заболеть COVID-19. Сегодня в мире есть уже повторные случаи, в Казахстане на данный момент они не зарегистрированы. Но риск всегда есть. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.