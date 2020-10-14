Стоит отметить, что с начала учебного года среди школьников зарегистрировано 184 случая КВИ, в том числе 73 среди детей обучающихся в дежурных классах, установлено 1 012 контактных, среди которых выявлено 10 случаев. Среди детей, обучающихся дистанционно, выявлено 111 случаев, установлено 317 контактных, выявлено 19 случаев. 12 детей находятся в стационарах в состоянии средней тяжести. Тяжело больных детей нет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Алексей Цой сообщил, что сейчас этот вопрос рассматривается. - С одной стороны идет выявление больных учащихся. Если дети пойдут в школу, то заболеваемость увеличится в два раза. Однако данный вопрос мы рассматриваем, у нас есть подходы с Министерством образования. Мы сейчас обсуждаем, в каком формате будет вестись вторая четверть, - пояснил Алесей Цой.