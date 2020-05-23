Иллюстративное фото из архива "МГ"

- Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (КПО) подтверждает, что результаты теста на КВИ (COVID) у одного из сотрудников компании оказались положительными. Данный работник был доставлен в областную инфекционную больницу для последующего обследования и лечения. Круг лиц, с которыми контактировал данный сотрудник, был установлен и помещен на карантин для проведения дальнейшего обследования. КПО намерена следовать предписаниям местных органов здравоохранения и приложить максимальные усилия для недопущения проникновения и распространения коронавируса на территории производственной деятельности Компании, - сообщается на сайте.

КПО отметила, что предприятие в полном объеме выполняет все требования госорганов РК и принимает все профилактические меры во избежание малейших рисков.

- КПО как ответственный оператор осуществляет свою деятельность с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В настоящее время компания располагает всеми необходимыми ресурсами, специалистами и средствами для осуществления карантинных мер в соответствии с предписаниями органов здравоохранения РК, - добавили в компании.