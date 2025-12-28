Подробности о причине смерти и планах похорон не разглашаются.

Одна из самых известных актрис XX века Бриджит Бардо умерла 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года. Об этом сообщила её собственная Brigitte Bardot Foundation в воскресенье.

Актриса скончалась в своей резиденции La Madrague в Сен-Тропе на юге Франции, сообщает французское радио RFI.

Фонд объявил новость со «глубокой скорбью», подчеркнув, что Бардо была всемирно известной актрисой, певицей и защитницей животных, которая отказалась от блестящей кинокарьеры, чтобы посвятить себя делу защиты животных.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и стала одной из самых ярких звезд французского и мирового кино после роли в культовом фильме «И Бог создал женщину» (1956).

Её карьера в кино длилась более двух десятилетий; она снялась примерно в 50 фильмах, работая с ведущими режиссёрами европейского кинематографа.

В 1970-х она прекратила актёрскую карьеру, чтобы полностью посвятить себя защите прав животных, основав в 1986 году Brigitte Bardot Foundation.

После ухода с экранов Бардо жила в Сен-Тропе, занимаясь благотворительностью и активизмом. Её фонд боролся против жестокого обращения с животными, поддерживал приюты и кампании по защите дикой природы.

Она редко появлялась на публике в последние годы, и в 2025 году её состояние здоровья вызывало тревогу — в октябре она была госпитализирована и опровергла появившиеся слухи о своей смерти.

На данный момент подробности о причине смерти и планах похорон не разглашаются.

Напомним, в 2019 году Брижит Бардо направила открытое письмо президенту Казахстана, в котором выразила глубокое возмущение и ужас по поводу жестокого обращения с бездомными животными в стране. Она предложила помощь своего фонда в разработке эффективной и гуманной стратегии обращения с животными в Казахстане.