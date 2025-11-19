Развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений экономики Актюбинской области. Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций, где он представил итоги социально-экономического развития региона.
– Благодаря мерам государственной поддержки в отрасли сохраняется положительная динамика. За 10 месяцев произведено продукции на сумму около 353 миллиардов тенге, - отметил Асхат Шахаров.
Из этого объема 171,8 млрд тенге приходится на животноводство и 177,6 млрд тенге – на растениеводство. Поголовье скота по сравнению с прошлым годом увеличилось в среднем на 7%.
С опорой на успешный опыт Северо-Казахстанской области, в регионе реализуется проект по расширению молочно-товарной фермы «АЙС» до 1600 голов. Для этого предоставлен льготный кредит под 2,5% годовых на сумму 7,5 млрд тенге.
Ожидается, что после выхода на полную мощность производство молока увеличится на 20 тысяч тонн в год. В рамках первой очереди уже завезено 800 голов крупного рогатого скота.
На проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең дала-2» выделено 5,9 млрд тенге льготных кредитов под 5% годовых.
Это позволило собрать 554 тысячи тонн продукции, что на 40 тысяч тонн больше, чем в прошлом году (в 2024 году – 515 тысяч тонн). В сельское хозяйство также активно привлекаются инвестиции. В текущем году реализовано 6 проектов на сумму 11,5 млрд тенге.
Кроме того, в рамках проекта «Ауыл Аманаты» одобрено 2 883 проекта, по ним выданы льготные кредиты на сумму 16,4 млрд тенге.
– Программа «Ауыл Аманаты» дает ощутимый импульс развитию сельской экономики, созданию рабочих мест и повышению доходов сельчан, - подчеркнул Асхат Шахаров.