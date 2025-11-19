В 2025 году на государственную поддержку сельского хозяйства Актюбинской области направлено 15 млрд тенге

Развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений экономики Актюбинской области. Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций, где он представил итоги социально-экономического развития региона.

– Благодаря мерам государственной поддержки в отрасли сохраняется положительная динамика. За 10 месяцев произведено продукции на сумму около 353 миллиардов тенге, - отметил Асхат Шахаров.

Из этого объема 171,8 млрд тенге приходится на животноводство и 177,6 млрд тенге – на растениеводство. Поголовье скота по сравнению с прошлым годом увеличилось в среднем на 7%.

С опорой на успешный опыт Северо-Казахстанской области, в регионе реализуется проект по расширению молочно-товарной фермы «АЙС» до 1600 голов. Для этого предоставлен льготный кредит под 2,5% годовых на сумму 7,5 млрд тенге.

Ожидается, что после выхода на полную мощность производство молока увеличится на 20 тысяч тонн в год. В рамках первой очереди уже завезено 800 голов крупного рогатого скота.

На проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең дала-2» выделено 5,9 млрд тенге льготных кредитов под 5% годовых.

Это позволило собрать 554 тысячи тонн продукции, что на 40 тысяч тонн больше, чем в прошлом году (в 2024 году – 515 тысяч тонн). В сельское хозяйство также активно привлекаются инвестиции. В текущем году реализовано 6 проектов на сумму 11,5 млрд тенге.

Кроме того, в рамках проекта «Ауыл Аманаты» одобрено 2 883 проекта, по ним выданы льготные кредиты на сумму 16,4 млрд тенге.

– Программа «Ауыл Аманаты» дает ощутимый импульс развитию сельской экономики, созданию рабочих мест и повышению доходов сельчан, - подчеркнул Асхат Шахаров.



