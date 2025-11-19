Казахстанка связала руки своему ребенку и оставила его одного в квартире

Жители Караганды — бывшие супруги — воспитывают общего четырехлетнего сына. После развода суд оставил ребенка с матерью, а отца обязал выплачивать алименты.

Во время одной из встреч отец обнаружил на теле ребёнка гематомы. Согласно заключению экспертизы, повреждения квалифицированы как лёгкий вред здоровью. Кроме того, у мальчика диагностированы задержка психоречевого развития, задержка развития речи, ОРВИ, дефицит массы тела и признаки педагогической запущенности.

Позднее отец узнал из телефонного звонка, что ребёнка изъяли из квартиры, где он проживал с матерью, и поместили в центр поддержки детей из-за жестокого обращения. Оказалось, что женщина связала мальчику руки, оставила одного дома и ушла. Соседи, услышав долгий плач, увидели через замочную скважину ребёнка со связанными резинкой руками, вывернутыми назад, который плакал и бегал по комнате. Они вызвали экстренные службы.

В дальнейшем отец забрал сына к себе в благоустроенный шестикомнатный частный дом, где также проживают его родители — дедушка и бабушка ребёнка.

Суд признал мать виновной в неисполнении родительских обязанностей, сопряжённом с жестоким обращением. В суде установлено, что критическое состояние ребёнка возникло именно в период его проживания с матерью. Доказательств обратного представлено не было. Суд отметил что, оставив мальчика одного и связав ему руки, мать подвергла его реальной опасности. Органы опеки и попечительства представили заключение, соответствующее интересам ребёнка.

При таких обстоятельствах суд полностью удовлетворил требования отца: мать ограничили в родительских правах, место жительства ребёнка определили с отцом, с матери взыскали алименты, а отца освободили от их уплаты.

Апелляционная коллегия оставила решение без изменения, указав, что поведение матери действительно повлекло причинение ему физического насилия.