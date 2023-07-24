В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 15 июля в Бурлинскую районную больницу поступил мужчина, которого укусил каракурт.

— Укушенного каракуртом мужчину 1965 года рождения в больницу доставила карета скорой помощи. Он получил стационарное лечение с 15 по 20 июля, после выздоровления был отпущен домой, — говорится в сообщении.

Напомни, что на нашествие каракуртов пожаловалась жительница села Большой Чаган. Она обнаружила трёх пауков. Двух — во дворе своего частного дома, третьего — у родственников.