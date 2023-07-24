По данным «Казгидромета», 25 июля на юге и востоке ЗКО ожидается гроза.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +36..+38 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.