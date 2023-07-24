Иномарка наехала на лошадь в ЗКО: в аварии погибла женщина

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 20 июля примерно в 22.45 на 415 километре автодороги Самара-Шымкент произошло смертельное ДТП с участием лошади.

-Водитель 1984 года рождения, управляя автомашиной марки «Ниссан Тиана» допустил наезд лошадь, которая выбежала на проезжую часть дороги. В результате ДТП пассажирка 1983 года рождения от полученных травм скончалась на месте аварии, - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, водитель и пассажир автомобиля - жители Актюбинской области.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

Сейчас полицейские разыскивают владельца лошади.