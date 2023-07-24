— За счёт налогового и таможенного администрирования территориальными налоговыми органами обеспечено 10,7 млрд тенге дополнительных поступлений при плане 8,5 млрд тенге или 125,8%, — рассказали в департаменте.

В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что за первое полугодие государственная казна пополнилась 293,8 млрд тенге налогов. Это на 92,4 млрд больше, чем годом ранее. Местный бюджет исполнен на 121% с перевыполнением на 15,2 млрд тенге — 87,2 млрд тенге при плане в 72 млрд тенге.