Девятого марта 2022 года в одном из домов посёлка Зачаганск обнаружили тело женщины 1950 года рождения с признаками насильственной смерти. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что преступник забрал с места преступления золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.

В апреле сообщили о задержании 35-летней подозреваемой. В её доме полицейские нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства. Позже уральский юрист, ссылаясь на не стыковки в деле, заявил, что полиция задержала не ту подозреваемую.

В августе 2022 года подозреваемая в убийстве пенсионерки родила в следственном изоляторе своего четвёртого ребенка. Женщине изменили меру пресечения и разрешили находится под домашним арестом.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам проходит процесс над обвиняемой в убийстве пенсионерки в Зачаганске. Подсудимая обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство из корыстных побуждений» и по части 3 статьи 192 УК РК «Разбой с незаконным проникновением в жилое помещение». Среди представленных прокурором улик с места преступления имелся фрагмент линолеума, на котором был отпечаток ботинка предположительно 39 размера. Однако адвокат подсудимой заявил, что у его подзащитной 36 размер ноги.

Судебное разбирательство продолжается. Оно проходит под председательством судьи Асланбека Дюсингалиева.