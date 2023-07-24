Утром 24 июля в социальных сетях распространялась информация о якобы задержании сотрудниками антикоррупционной службы заместителя акима ЗКО и экс-главы СПК «Акжайык».
— Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались, — сообщили в Антикоре.
На рабочем месте чиновника редакции также сообщили, что заместитель главы региона продолжает свою работу.