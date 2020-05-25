Работы в двух уже ведутся. Подрядчик – ТОО «Тоби». Общая стоимость этих двух проектов 130 с половиной млн тенге. Что входит в проекты: дороги, тротуары, обустройство детских, спортивных площадок, площадок для сушки белья, контейнерных площадок, освещение. Раиса Стахурская – старожил. Рассказывает, что эти дома одни из первых многоквартирных домов Аксая, тогда станции Казахстан. Она въехала в тогда новую квартиру в сентябре 1945 года. Так что все изменения, которые случались с двором в течение 75 последних лет, происходили на ее глазах. И по ее словам, нынешний год стал самым богатых на перемены. - Когда я сюда переехала, здесь был абсолютно пустой двор. Вот эти лавочки, беседку, тротуар из плитки клали сами жильцы. Хотелось как-то сделать двор уютнее. А в этом году к нам заехали строители. Какие молодцы. Все для нас делают. Я попросила, они возле подъезда ямки заделали. Еще будут детские площадки. Это же приятно. Поддерживает соседку и другой житель Жанболат Тукубаев: - Я рад, что двор у нас станет не хуже, чем в микрорайонах. Здесь живет и молодежь, и дети. Нужны условия. Поэтому я такие перемены поддерживаю. Конкурс для определения подрядчика по проекту третьего двора объявлен. Его стоимость почти 74 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.