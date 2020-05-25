Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией, 28 из них в ЗКО. В регионе число заболевших составило 414, выздоровевших 242 человека. Таким образом, прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 7,3%. В Казахстане прирост за сутки составил 2,5%. В разрезе регионов: город Алматы – 37 (1,7%) Карагандинская область – 33 (5,9%) Жамбылская область – 33 (12,7%) город Нур-Султан – 32 (2,0%) Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%) Атырауская область – 12 (1,4%) Павлодарская область – 10 (5,6%) Актюбинская область – 6 (2,2%) Кызылординская область – 6 (2,1%) Алматинская область – 4 (1,4%) Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%) Костанайская область – 2 (1,7%) Акмолинская область – 1 (0,7%) Мангистауская область – 1 (0,6%) Выписаны по выздоровлению 138 человек. Всего в стране выявлено 8531 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4352 человек. Летальных случаев - 35. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.