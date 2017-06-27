Иллюстративное фото из архива "МГ" Травматолог областной детской больницы Талгат Артыкбаев выступил с видеообращением. - Дети думают, что москитная сетка твердая, опираются и падают. Мы уже выступали, предупреждали, что такие сетки надо укреплять. Для приспособления надо всего две планки. Каждый год к нам поступают 2-3 детей, упавших с высоты из окна с сеткой. Про 2-3 этажи мы уже не говорим. Дети получают очень тяжелые травмы, остаются инвалидами, есть и смертельные случаи. Был случай, когда ребенок упал с 9 этажа, и находился в реанимации в коме 1 год и 2 месяца. Представляете, какое это страдание для родителей и самого ребенка, - говорит Талгат Артыкбаев. По словам травматолога, тем, у кого есть маленькие дети, нужно быть осторожнее. - Даже при падении с 10 метров дети получают тяжелые травмы. У них травмы головы, переломы конечностей, разрывы внутренних органов. Мы ежегодно сталкиваемся с этим. Очень тяжело смотреть на детей, пострадавших из-за беспечности родителей. И на родителей тяжело смотреть. Они сожалеют, но уже поздно. Очень просим, будьте осторожнее, - предупреждает травматолог.