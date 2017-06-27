Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК, первого парня солдаты задержали около 20 часов в районе остановки Юбилейная. - Парень, когда шел по дороге, постоянно оглядывался и, увидев военнослужащих, попытался скрыться. При досмотре в сумке у парня было обнаружено вещество зеленого цвета с резким запахом, весом около 300 граммов. Второй случай произошел в тот же день. Около стадиона "Акжайык" солдаты задержали парня в состоянии алкогольного опьянения. При наружном осмотре у мужчины в кармане брюк был обнаружен сверток с марихуаной весом 200 граммов. Обоих парней солдаты-срочники передали сотрудникам УВД г. Уральск.