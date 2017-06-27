Убийство произошло в одном из аулов Курмангазинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Согласно материалам уголовного дела, два пастуха, когда хозяев не было дома, распивали спиртное. В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора.

- Один из них вынес из дома хозяев охотничье ружье и выстрелил в голову другому. Потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе областного суда.

В ходе суда вина обвиняемого подтвердилась, подсудимый частично раскаялся.

Приговором суда пастух признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1,ст.99 УК Республики Казахстан "Убийство", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ