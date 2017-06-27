Убийство произошло в одном из аулов Курмангазинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"

Согласно материалам уголовного дела, два пастуха, когда  хозяев не было дома, распивали спиртное. В ходе застолья  между собутыльниками возникла ссора.

- Один из них вынес из дома хозяев охотничье ружье и выстрелил в голову другому. Потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе областного суда.

В ходе суда вина обвиняемого подтвердилась, подсудимый частично раскаялся.

Приговором суда пастух признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1,ст.99 УК Республики Казахстан "Убийство", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ