Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом ходе брифинга в РСК сообщила и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ Балдай УТЕГАЛИЕВА. - Из 9 тысяч рабочих мест 7,7 тысячи являются постоянными, остальные - временные сезонные рабочие места, - сообщила Балдай УТЕГАЛИЕВА. Всего же из вновь созданных рабочих мест 4,5 тысячи будут открыты благодаря реализуемым в регионе государственным программам, 10 200 вакансий появятся с открытием новых предприятий, 14 тысяч мест освободятся благодаря выходу женщин в отпуск по уходу за ребенком, а пожилых людей - на пенсию. По данным облсобеса на данный момент в регионе насчитывается 15 600 безработных из них 2000 - это молодежь.