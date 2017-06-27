Александра ЦУРАНКОВА представили коллективу 26 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". DSC_1103 36-летний Александр ЦУРАНКОВ ранее занимал должность начальника управления департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Сейчас в прокуратуре ЗКО он сменил Нурлана ДЮСЕНБАЕВА. В разные годы новый заместитель работал в департаментах Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора района «Сарыарқа» города Астана и прокурором Камыстинского района Костанайской области.