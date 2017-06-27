Мальчик сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". rebenok (1) Как рассказал заместитель директора Александр ГЕХМАН, ребенок находится в удовлетворительном состоянии. - Малыша к нам доставили со стройки в 21.00 26 июня. Ребенок очень ухоженный. Одежда на нем новая. Видно, что родился он в роддоме, так как правильно обработана пуповина. Он абсолютно здоров, - Сейчас полиция ищет родителей мальчика. А пока он будет находиться в детской больнице. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. rebenok (2)  