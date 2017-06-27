Сегодня в магазинах бытовой техники представлен широкий ассортимент различной продукции, и бывает трудно сделать выбор, если заранее не определиться с его критериями. 24043-1 Например, если вы выбираете пылесос, их основные виды отличаются по принципу сбора пыли:
  • мешок;
  • контейнер;
  • аквафильтр.
Кроме того, пылесосы различаются по типу уборки:
  • сухая;
  • мокрая.
Пылесос в зависимости от принципа уборки и ее типа имеет различную конструкцию и особенности:
  • модель для сухой уборки с мешком;
  • пылесос для сухой чистки с контейнером;
  • модель с аквафильтром для сухой уборки;
  • пылесос с аквафильтром для мокрой чистки.
Мощность Мощность всасывания у различных моделей может значительно отличаться. При покупке лучше отдать предпочтение мощной модели с регулятором. Уровень шума Он не зависит от мощности, как раз наоборот, мощный пылесос производит меньше шума за счет шумоизоляции корпуса и установки тихо работающего мотора. Критерии выбора Если в доме или квартире есть ковровое покрытие и домашние животные, лучше купить моющий пылесос. Ведь он кроме уборки пыли и мытья полов прекрасно справляется с дезодорацией воздуха, так что при необходимости может работать как увлажнитель воздуха. Кроме того, пылесос для мокрой чистки — идеальный выбор для тех, кто страдает от аллергии на пыль.