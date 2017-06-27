Водитель "КамАЗа" Тлек НАМАЗОВ рассказал, что он ехал по трассе в сторону города. - Я ехал по дороге, а в это время автобус выезжал со стороны поселка Мичурино, - сообщил Тлек Намазов. - водитель автобуса, по всей вероятности, не видел меня, поэтому выскочил на дорогу, и произошло столкновение. Большегруз врезался в бок автобусу, от удара обе машины слетели с трассы. Как выяснилось, в момент происшествия в автобусе помимо водителя находилось 20 учителей. Они ехали на похороны. С места происшествия был госпитализирован водитель "ПАЗа" и трое учителей. Остальные пострадали не сильно. На месте работают полицейские и дознаватели.