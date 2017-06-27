В последний раз стоимость проезда в автобусах повышали четыре года назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 27 июня, на внеочередной сессии городского маслихата был утвержден новый тариф на проезд. Теперь стоимость проезда составит 80 тенге. Депутаты единогласно поддержали предложение по повышению стоимости проезда.  По словам перевозчиков, всех проблем эти 20 тенге не решат, однако это позволит им погасить часть долгов перед поставщиками и улучшить условия перевозок. - У нашего предприятия большие долги перед поставщиками - порядка 35 млн тенге. Если мы не начнем их выплачивать, то нам не будут отпускать топливо и запчасти, и транспорт просто встанет. Вообще расчетный тариф, чтобы решить все проблемы, составляет 185 тенге. Тарифа в размере 60 тенге уже нет ни в одном регионе. Сами знаете, что стоимость ГСМ и запчастей с 2015 года значительно повысилась, - отметил Александр БАКЛАН. Однако пассажироперевозчики пообещали, что после вступления в силу постановления о новом тарифе они примут меры по устранению всех нареканий со стороны горожан в отношении водителей, кондукторов и чистоты салонов автобусов. Впрочем, точная дата, когда именно повысится проезд в общественном транспорте, озвучена не была. По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта Серика УБИШЕВА, постановление передается в органы юстиции и срок его рассмотрения составит от 2 недель до месяца. К слову, в 2016 году на автобусах в Уральске проехали около 54 млн человек. Напомним, последний раз проезд повышался в 2013 с 50 тенге до 60 тенге. Однако, по словам пассажироперевозчиков, уже тогда тариф был убыточным. Заявку на повышение стоимости общественного транспорта перевозчики  подавали несколько раз, объясняя это тем, что подорожало абсолютно все - начиная от горючего и запчастей, заканчивая коммунальными услугами.  Все это время они просили повысить тариф хотя бы до 80 тенге, так как несут огромные убытки и общественный транспорт может просто встать. Стоит отметить, что во многих городах Казахстана проезд в автобусах подорожал уже давно.