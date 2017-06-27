Иллюстративное фото из архива "МГ" - Ехал из Самары в Уральск, на границе столпотворение! Фуры стоят по 300-400 штук в каждую из сторон! Очередь! Президенты договорились, а вот исполнять их договоренности никто не торопится! Люди стоят сутками, а ведь у них работа, дети, жены! - пишет возмущенный пользователь Султан Елеуов. Причем возмущенный пользователь "Фэйсбук" утверждает, что такая ситуация и с казахстанской, и с российской стороны. - Второй вопрос: что с гражданами Узбекистана? Почему к ним такое скотское отношение? Есть закон, они его разве нарушают? Почему их держат, - продолжает Султан. - Их дома довели до предела, вынудили ехать и искать заработок в чужом краю, вдали от семьи. Да будь у них все хорошо, что бы они тут делали? Они пытаются накормить свои семьи. Мужчина пишет, что ему стыдно перед ними. Офицер пограничного контроля Роман ЗУБЕНКО утверждает, что такая обстановка возникла из-за летней поры отдыха, многие едут отдыхать в ближнее зарубежье своим ходом, тем самым создавая нагрузку на пропускной пункт Сырым-Маштаково. - Что касается огромного скопления большегрузов на этом пункте, то основной причиной является то, что водители избегают другого пути. Это связано с тем, что трасса Уральск-Саратов в данный момент находится на реконструкции, водители не хотят лишних проблем и поломок, - рассказал Роман ЗУБЕНКО. - К тому же в России ввели платную систему "Платон", где за проезд каждого километра федеральных трасс водителям большегрузов приходится платить 3,6 рублей. Таким образом, с северной части Казахстана до ЗКО вполне реально сократить и сэкономить деньги, преодолевая путь по нашим бесплатным дорогам. Также еще одной причиной пробок на границе является ремонт моста в РФ. Работы идут с 6 до 18 часов, в это время большегрузы не пропускают, чтобы не создать ненужные вибрации при строительстве. А потом скопившаяся очередь автомашин разом выстраивается в очередь на границе. Кроме того, пограничный пункт Сырым-Маштаково, мягко говоря, устарел и не справляется с таким потоком транспортных средств. xfUzsoxn-fI