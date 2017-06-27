Полицейские продолжают поиски мамы-кукушки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-06-26 at 20.16.20 Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 26 июня, после того как нашли полуторамесячного мальчика, обошли все окрестности, но пока установить личность роженицы не удалось. - Полицейские проверили дом, куда привела собака кинологов, но пока личность матери не установлена. Поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Стоит отметить, сейчас младенец находится в детской больнице. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца.