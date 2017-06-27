Как рассказал начальник управления кадровой работы ДВД ЗКО Жанболат МУСАДИЕВ, сегодня состоялось открытие чемпионата министерства внутренних дел республики Казахстан по президентскому многоборью и шестая летняя спартакиада центрального совета «Динамо». - В нашем городе собрались команды ДВД со всех областей Казахстана, от каждой команды будет выступать по четыре человека по разным возрастным категориям: до 30 лет, до 35 лет, до 40 лет и старше 40 лет. Кроме команд департамента внутренних дел, участие примут сборная комитета национальной безопасности Республики Казахстан, пограничная служба комитета национальной безопасности, отдельная команда министерства внутренних дел Республики Казахстан, управление специализированный службы охраны министерства внутренних дел Республики Казахстан, а также команда национальной гвардии. Всего в чемпионате примут участие 23 команды из числа сотрудников правоохранительных органов. В соревнованиях будут участвовать более 100 претендентов, - пояснил Жанболат МУСАДИЕВ. - Соревнования будут проходить по шести видам спорта, это стрельба из боевого оружия, плавание, бег на 100 метров, бег на три тысячи метров, прыжок с места и метание гранат. Кроме этого, уже была проведена мандатная комиссия, где определился состав участников. Можно отметить, что все команды с очень хорошей физической подготовкой, есть даже мастера спорта международного класса и те, кто защищают честь Казахстана на мировых аренах. По словам начальника управления кадровой работы ДВД ЗКО, все виды спорта, по которым пройдут соревнования, являются прикладными и нужны каждому сотруднику правоохранительного блока, это то, что помогает в повседневной жизни в борьбе с преступностью. - Соревнования будут проходить до 29 июня. А сегодня, помимо стрельбы, будут проведены соревнования по плаванию в бассейне, - отметил начальник управления кадровой работы ДВД ЗКО.