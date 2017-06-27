Иллюстративное фото из архива "МГ" В городском отделе сельского хозяйства сообщили, что с апреля по июнь в областном центре проводились сельскохозяйственные ярмарки. Их целью как раз и являлась стабилизация цен. - По итогам ярмарок было реализовано 174 тонны мяса и другой продукции на сумму 136 млн тенге. В черте областного центра функционируют 9 теплиц площадью 35 тысяч квадратных метров. В текущем году в них собрано 82 тонны овощей, - отметила главный специалист отдела сельского хозяйства г. Уральска Самал ЕСКАЛИЕВА. В городском отделе предпринимательства заявили, что возможности местных товаропроизводителей могут полностью покрыть потребности уральцев в овощах и фруктах. - На прошедшей ярмарке картофель продавался по 160 тенге за килограмм. Цены на овощи уже имеют тенденцию к снижению. Этому способствует появление местных овощей. Также в город поступает продукция из-за рубежа, - заявил руководитель отдела предпринимательства г. Уральска Исатай ДЖАЗЫКБАЕВ. Стоит отметить, что в этом году стоимость овощной и ягодной продукции в полтора раза выше, чем в прошлом году. Дачники говорят, что виной всему стало дождливые и холодные весна и начало лета.