Он лечился в областной инфекционной больнице, где был главным врачом. Его подключи к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло. Калихану Козбагарову было 59 лет, в области его знают как опытного руководителя-медика. Коллеги рассказали, что с марта, когда в больницу поступили первые пациенты, он каждый день лично проводил обходы, требовал, чтобы делали все необходимое для лечения больных от коронавирусной инфекции. До назначения главврачом инфекционной больницы Калихан Козбагаров возглавлял Хромтаускую ЦРБ, которая при нем считалась одной из лучших в области. - Не стало опытного организатора здравоохранения, преданного своей профессии, своей работе, главного врача ГКП "Актюбинская областная клиническая инфекционная больница" Козбагарова Калихана Есбосыновича. В сложное для всех время он первым помогал пациентам с коронавирусом, не считаясь ни со временем, ни с грозящей опасностью. Но, помогая другим, не уберег себя. Калихан Есбосынович запомнится всем как замечательный, достойный человек, как высокий профессионал своего дела. Мы вместе с родными и близкими разделяем боль невосполнимой утраты и глубоко скорбим по поводу кончины коллеги, - пишут врачи на странице в Инстаграм.