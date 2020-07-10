Поиски супругов начались, после того как обнаружили их сгоревший автомобиль в лесу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Есть известные фамилии региона: аким ЗКО пригрозил опубликовать данные владельцев, спекулирующих госземлями Иллюстративное фото из архива "МГ" В двойном убийстве подозреваются двое жителей ЗКО, которые в апреле этого года пытались скрыть следы путем сожжения автомашины, принадлежащей убитым. Сгоревшую автомашину в лесной лощине обнаружил житель поселка Большой Чаган района Байтерек, рыбачивший на берегу реки Урал. Он сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место полицейские изъяли остатки сгоревшего автомобиля «Фольскваген Джетта». – Путем проведения ряда экспертиз был установлен владелец сгоревшего авто. Им оказался 48-летний мужчина. Как выяснилось он и его гражданская супруга отсутствовали по месту проживания несколько дней. Были опрошены соседи и знакомые, но поиски не дали результата. В ходе проведения оперативно следственных мероприятий под подозрение попали двое жителей ЗКО, они были объявлены в розыск. 14 апреля в поселке Деркул были задержаны двое мужчин, которые подозревались в совершении преступления. Задержанные были сразу же водворены в ИВС ОП района Байтерек, - рассказал заместитель начальника ДП ЗКО Асхат Темиржанов. С его слов, задержанные сознались в совершении преступления и показали место захоронения супружеской пары. - В ходе проведения следственных действий в присутствии подозреваемыми были обнаружены и извлечены тела потерпевших, которые были закопаны в степи недалеко от поселка Большой Чаган. Проведенным комплексом следственных действий и назначением ряда судебных экспертиз вина подозреваемых была доказана. Им предъявлено обвинение по статье 99 ч.2 "Убийство двух и более лиц" и статье 202 ч. 2 УК РК "Уничтожение чужого имущества путем поджога". Уголовное дело по статье 300 УПК РК направлено в прокуратуру области и в последующем направлено в суд,– рассказа о досудебном расследовании Асхат Темиржанов. Между тем не раскрытым остается убийство бизнесмена, его сына и жены в селе района Байтерек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.