Тройное убийство было совершено  в поселке Актау Таскалинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тела женщины и двух ее малолетних дочерей обнаружили в сгоревшем доме в ЗКО 9 апреля этого года в селе Актау Таскалинского района пожарные при тушении дома обнаружили тела женщины и двух ее дочерей. В преступлении подозревался муж убитой женщины. Мужчина пытался покончить с собой. Позже стало известно, что ему провели операцию и он содержится в больнице под стражей. Подозреваемый был задержан в тот же день, 10 апреля его арестовали. Как сообщили на сайте Polisia.kz, в суд было передано дело по факту тройного убийства, где обвиняемый сжег свою жену и детей, ему грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина обвиняется по статьям 99 ч.3 УК РК "Убийство двух и более человек", а также по статье 202 ч. 2 УК РК "Уничтожение чужого имущества путем поджога". - В ходе расследования были проведены судебно-медицинская, пожарно-техническая, судебно-наркологическая, судебно-психиатрическая экспертизы, допросы с участием соответствующих экспертов -специалистов, собраны показания свидетелей жителей села Актау. В результате полного, объективного расследования вина обвиняемого в совершении данного преступления была полностью доказана. В настоящее время уголовное дело окончено и передано в суд. Мера наказания будет определена судом, так как преступление отнесено к категории особо тяжких, по вышеуказанным статьям уголовного кодекса, обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы, – рассказал заместитель начальника департамента полиции ЗКО Асхат Темиржанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.