Также была ликвидирована крупнейшая лаборатория синтетических наркотиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Крупнейшую лабораторию синтетических наркотиков ликвидировали в ЗКО (видео) Партия синтетических наркотиков, подготовленная к отправке, изъята полицейскими Западно-Казахстанской области. Это 120 тысяч доз – что является крупнейшим изъятием в стране. Как сообщается на информационном медиа-портале Polisia.kz, под подпольную нарколабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Теректинского района. Особенностью лаборатории было ее оснащение и относительная чистота производства, которое было рассчитано почти на промышленный масштаб выпуска синтетических наркотиков. В переоборудованном и оснащенном под подпольную лабораторию помещении полицейскими были обнаружены две конструкции со стеклянными колобами, а также морозильная камера. Также помещение лаборатории имело искусственную вентиляцию. В задней части двора в земле были вкопаны три емкости по 1000 литров каждая. В ходе обыска были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Задержанные признались, что после неоднократных проб начали производство синтетических наркотиков в конце июня этого года. Аналогичную лабораторию полицейские ликвидировали в конце мая этого года в Талгаре Алматинской области. Там, кроме лабораторного оборудования и химикатов, было изъято более 6 кг готового к реализации мефедрона. В результате проведенной спецоперации к наркопотребителям не попало порядка 120 тысяч доз изготовленных синтетических наркотиков на сумму более 413 миллионов тенге. В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК “Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”.  Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

6JuorzNQljM

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.