Фото из архива "МГ" На отчетной встрече градоначальника Ильяса ИСПАНОВА аким области Бердибек САПАРБАЕВ дал поручение обязать местных перевозчиков заканчивать работу на несколько часов позже. - Насколько мне известно, все городские автобусы ездят до 9-ти часов вечера. А у нас в городе люди работают посменно. Как им быть? Да и акиматовские тоже возвращаются домой к 9 часам. В областных центрах общественный транспорт должен работать до 12-ти ночи", - сказал Сапарбаев Испанову. По мнению акима области, уже с 1 мая нужно ввести новый график движения общественного транспорта в Актобе.