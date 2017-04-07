Аким области поручил городскому главе обязать ездить общественный транспорт Актобе до 24 часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". reid (1) Фото из архива "МГ" На отчетной встрече градоначальника Ильяса ИСПАНОВА аким области Бердибек САПАРБАЕВ дал поручение обязать местных перевозчиков заканчивать работу на несколько часов позже. - Насколько мне известно, все городские автобусы ездят до 9-ти часов вечера. А у нас в городе люди работают посменно. Как им быть? Да и акиматовские тоже возвращаются домой к 9 часам. В областных центрах общественный транспорт должен работать до 12-ти ночи", - сказал Сапарбаев Испанову. По мнению акима области, уже с 1 мая нужно ввести новый график движения общественного транспорта в Актобе. Аскар АКТЛЕУОВ