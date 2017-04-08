Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, с начала года по области было зарегистрировано 66 фактов кражи скота. - В 36 случаях скот был похищен с вольных пастбищ. В большинстве случаев хищению скота способствует свободный и бесконтрольный выпас животных, а также безответственность собственников, чем и пользуются преступники, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - К примеру, на территории области разоблачена организованная преступная группа в составе 8 человек, которые совершили кражу 52 голов скота в 4 районах области - в Сырымском, Таскалинском, Акжаикском, Теректинском. Потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 11,6 млн тенге. В настоящее время рассматривается вопрос о законодательном закреплении административной ответственности владельцев скота за бесконтрольный выпас своих животных. В большинстве случаев домашний скот пропадает с вольного выпаса, что является прямой виной самих владельцев.