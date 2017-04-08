В числе задержанных нетрезвых водителей две женщины. Кроме того, в руки полицейских попали два автолюбителя, ранее лишенные водительских прав. - Один из задержанных мужчин находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении всех нарушителей составлены протоколы, в задержании принимали участие сотрудники ДПС, МПС, УВД города Атырау, - рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.