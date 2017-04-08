Всего за одну ночь с 7 на 8 апреля задержали восемь пьяных водителей, один из них был в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pianye_voditeli_lishatsya_svoih_avtomobilei В числе задержанных нетрезвых водителей две женщины. Кроме того, в руки полицейских попали два автолюбителя, ранее лишенные водительских прав. - Один из задержанных мужчин находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении всех нарушителей составлены протоколы, в задержании принимали участие сотрудники ДПС, МПС, УВД города Атырау, - рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Ерлан ОМАРОВ