".Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ во время передачи "Час акима". Одна из жительница города задала вопрос о состоянии улиц Жунисова и Даулеткерея в районе областной больницы, которые в 2016 году были объездными из-за ремонта проспекта Достык. - Пока ремонтировали проспект, нам всю дорогу разбили. Там сплошные ямы. Когда теперь нам сделают дорогу? - задала вопрос женщина. Градоначальник заявил, что планируется отремонтировать 17 центральных улиц. - Улицу Даулеткерея начнем ремонтировать уже в этом году. Улицы в районе облбольницы у нас в плане на следующий год. Сами понимаете, что все дороги за год или два не отремонтировать. Мы в 2017 году и так много улиц охватили, - заключил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Напомним, в 2017 году на ремонт дорог в городе выделено 9 млрд тенге.