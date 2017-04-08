Всего планируется отремонтировать 17 центральных улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким Уральска  Нариман ТУРЕГАЛИЕВ во время передачи "Час акима". Одна из жительница города задала вопрос о состоянии улиц Жунисова и Даулеткерея в районе областной больницы, которые в 2016 году были объездными из-за ремонта проспекта Достык. - Пока ремонтировали проспект, нам всю дорогу разбили. Там сплошные ямы. Когда теперь нам сделают дорогу? - задала вопрос женщина. Градоначальник заявил, что планируется отремонтировать 17 центральных улиц. - Улицу Даулеткерея начнем ремонтировать уже в этом году. Улицы в районе облбольницы у нас в плане на следующий год. Сами понимаете, что все дороги за год или два не отремонтировать. Мы в 2017 году и так много улиц охватили, - заключил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Напомним, в 2017 году на ремонт дорог в городе выделено 9 млрд тенге.  