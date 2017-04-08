Молодая девушка, одетая в свадебное платье, на лыжах и с табличкой на груди «Ищу мужа» вышла на площадь Абая в поисках жениха. Долго стоять ей не пришлось, вскоре ее задержали сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, «невестой» оказалась 23-летняя жительница Уральска, которая таким образом пыталась привлечь к себе внимание. — Инцидент произошел утром 8 апреля на площади Абая. Девушку задержали сотрудники местной полицейской службы ДВД ЗКО. Она объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь к себе внимание. Говорит, хотела устроить некий одиночный флешмоб, — пояснили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что девушку стражи порядка наказывать не стали, а лишь провели с ней разъяснительную беседу и отпустили домой.