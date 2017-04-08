7 апреля на траление рыболовных браконьерских сетей от мкр. Жумыскер до Каспийского моря в рамках рыбоохранной акции «Бекире» пригласили журналистов. В Атырауский регион прибыли 6 госинспекторов из других региональных инспекций лесного хозяйства и животного мира. Такие меры были предприняты для усиления борьбы с браконьерством. Акция началась 1 апреля и продлится до 31 мая. Как сообщил корреспонденту портала «Мой ГОРОД» руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Дамбинского сельского округа Асхат КАРАБАЛИЕВ, для обеспечения беспрепятственного прохода рыбы к местам нереста, а также изъятия незаконных орудий лова госинспекторы проводят траление (очищение от сетей) водоема каждый день. Для отлова рыб частиковых пород браконьеры используют запрещенные китайские рыболовные сети, а сети на крупную добычу - «красную» рыбу - часто находят вблизи Каспийского моря.- За день от 15 до 20 сеток вытаскиваем, а на следующий день в тех же местах кто-то вновь их ставит. Одна сеть стоит около 15 тысяч тенге, - рассказал Асхат КАРАБАЛИЕВ. – Если человек на берегу стоит, то мы бессильны. Но если мы застали его с запрещенным орудием лова на воде, то на месте оформляем протокол. Конфискованные сети для дальнейшего расследования передаем сотрудникам водной полиции, а рыбу отдаем предприятиям ТОО «Тлекши», «Надежда» и ТОО ПК «Амангельды». У нас с ними заключен договор. Они платят за рыбу, эти деньги идут в бюджет государства. Во время траления неизвестные наблюдали с берега и из окон коттеджей, как рыбинспекторы рвали браконьерские сети. При попытке их сфотографировать, они скрывали лица и отворачивались.Напомним, 6 апреля в ходе заседания координационного штаба операции "Бекире" в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области сообщили о том, что за неделю у нарушителей изъяли 44 тонны рыбы, из них 232 кг осетровых пород. Оштрафовано 82 нарушителя на сумму более 950 тыс. тенге. Кроме того, возбуждено 23 уголовных дела, из них по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» - 12, «Браконьерство» – 7, «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными» – 4. Сотрудники рыбохраны подчеркнули, что в период акции проводится сбор сведений о местах незаконной продажи рыбной продукции в городах Атырау, Актау и Уральск.