— При проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебной собаки, после получения почтовых отправлений из США задержан житель Алматы, у которого обнаружены и изъяты наркотические вещества, «марихуана» общим весом 866 граммов, — сообщили в АФМ.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушителя выявили сотрудники агентства финансового мониторинга при координации авиационной транспортной прокуратуры.В квартире у него нашли наркотики, пять электронных весов и приспособления для употребления и расфасовки запрещённых средств. Мужчина занимался продажей наркотиков через Telegram. Он взят под стражу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.