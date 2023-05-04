– Я видела эту публикацию и не факт, что фотография сделана в нашей столовой. Третьего мая я сама была в столовой, никаких тараканов не видела, да и жалоб со стороны учащихся не было. Я и сегодня ходила, смотрела вместе с завхозом, медиком и социальным педагогом. Всю школу обошли. Ранее проблем с тараканами не было, дезинсекцию проводим регулярно. Недавно сотрудники ДСЭК тоже проверяли столовую, тоже ничего не нашли, — отметила Майра Есенгазиева.

Фото: zhaloby_uralsk__official в Instagram Фотографию с насекомым опубликовал Instagram-паблик. Автор утверждает, что снимок сделан третьего мая якобы в СОШ №9. На кадре видно, как таракан «прогуливается» среди сосисок в тесте и пирожных. Директор СОШ №9 Майра Есенгазиева в разговоре с корреспондентом «МГ» опровергла эту информацию и заявила, что проблем с насекомыми в её школе нет, а дезинсекция проводится регулярно.Директор школы также подчеркнула, что столовая находится в аренде. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля и отделе образования пообещали прокомментировать фотографию позже.