— Сейчас большинство тех, кто утверждает, что является блогером – это неграмотные люди, которые не уклоняются от клеветы на кого-либо, шантажируют, зарабатывают деньги, нарушают благополучие страны и угрожают её безопасности с целью легкого обогащения, не проверяя правдивость информации, — зачитал свой запрос народный избранник.Он считает, что настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощущать не только журналисты, но и блогеры. В кулуарах мажилиса журналисты попросили депутата назвать конкретные имена, от ответа он воздержался. Однако из без этого понятно... В феврале 2023 года столичный блогер Мухамбет Абжан получил девять лет лишения свободы. Его обвинили в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве. Абжана задержали с поличным после получения 50 миллионов тенге. В день вынесения приговора Антикор опубликовал видео и аудио разговора с потерпевшим, которые расставили все точки над i. Пока не поставлена точка в деле о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Обвиняемыми проходят вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Ещё в начале расследования пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные блогеры. Через год стало известно, что их подозревают не только в пиаре, но и в создании Mudarabah Capital. В апреле прошлого года председатель мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который позволит ввести уголовную ответственность для вайнеров и артистов, рекламирующих мошеннические схемы через социальные сети. К слову, за блогеров сейчас взялись и в соседней России. На днях «Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали из-за неуплаты налогов. Она должна казне 918 млн рублей — более пяти миллиардов тенге. В марте следственный комитет возбудил уголовные дела на Валерию Чекалину и её мужа Артема — их заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании средств в размере более 130 миллионов рублей. Блогера Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей. Следом операции по счетам двух компаний российского блогера Оксаны Самойловой приостановлены по решению Федеральной налоговой службы — предприятия показали нулевую выручку за прошлый год, чем и вызвали подозрения. Копаться в финансах казахстанских блогеров пока и не начали, очевидно, что фейки — проблема серьёзнее. Телеканал «Хабар-24» сообщал, что ежемесячно эксперты проекта Stopfake.kz выявляют на просторах Казнета около 150 фальшивых новостей. Отличить такие новости от правдивых – непростая задача. Это признают люди, которые профессионально занимаются выявлением ложных сообщений. В Казахстане за распространение фейковой информации можно получить до семи лет лишения свободы. Но это, видимо, не сильно останавливает желающих получить славу и манипулировать обществом.
Как распознать фейковые новости
- Оцените автора. Найдите информацию об авторе, чтобы понять, заслуживает ли он доверия: реальный ли это человек, какая у него репутация. Если информационный сайт или канал сам по себе выглядит подозрительно, то и любая новость, опубликованная на нем, тоже будет подозрительной.
- Проверьте другие источники. Сообщают ли об этом факте другие авторитетные новостные источники или СМИ? Новостные агентства обязаны проверять достоверность фактов.
- Используйте критическое мышление. Фейк-новость содержит много эмоций. Самые скандальные и быстро распространяемые фейки носят панический характер или обращаются к неведомым теориям заговоров. Обратитесь к реальным знаниями. Недавний пример — крокодил в Каспийском море. Вспомнив уроки биологии, вы сразу поймёте, что это невозможно.
- Проверьте на грамотность. Фейк-новости часто содержат опечатки, пунктуационные и орфографические ошибки.
- Используйте сайты проверки фактов. В Казахстане это stopfake.kz.