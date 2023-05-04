В Уральске закончился санитарно-экологический месячник, который проходил с 25 марта по 29 апреля, передаёт портал «Мой ГОРОД». Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске С 25 марта по 29 апреля в Уральске проходил санитарно-экологический месячник. Первый общегородской субботник состоялся 25 марта. По информации пресс-службы акима города, с территории города вывезли порядка 1 503 кубометров мусора. Кроме этого, за месяц субботников привели в порядок берега рек, парки и скверы, территорию десятого микрорайона и район Мясокомбината, окружное шоссе, соединяющее посёлки Деркул и Зачаганск, территорию вдоль трассы Уральск — Саратов и Желаевской трассы, улицы Коныскерей, центрального рынка, а именно улицы Нурпеисовой и Лермонтова. Активное участие в месячнике чистоты приняли студенты, волонтёры, сотрудники государственных учреждений и молодежь. Кроме этого, на территории города высадили около шести тысяч саженцев деревьев. Начали компенсационную посадку 780 деревьев, взамен вырубленных предпринимателями. Ответственность за содержание зелёных насаждений несёт подрядная организация ТОО «Жайык Таза Қала». Сейчас подрядчик проводит санитарную обрезку, побелку и полив деревьев. Также работает мониторинговая группа отдела — она следит за соблюдением правил благоустройства. С начала года 39 человек оштрафовали за не устранение замечаний мониторинговой группы. Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске Шесть тысяч саженцев деревьев высадили в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акима города