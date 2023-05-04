Как будут корректировать предельные тарифы энергопроизводящих организаций
Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
В пресс-службе министерства энергетики сообщили, что в мае ведомство планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций. Заявки уже подали 27 из 47 организаций. Если их одобрят, то новый тариф будет действовать с первого июня.
— При рассмотрении заявок министерство в каждом отдельном случае применило индивидуальный подход. Во внимание приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, — пояснили в ведомстве.
На сегодня износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%. Для примера, износ уральской ТЭЦ – 86%. Связывают это с тем, что при текущем тарифе капитальный ремонт невозможен.
Также в Минэнерго объясняют, что учитывается рост стоимости материалов и оборудования.
— Ведётся работа по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики, — добавили в ведомстве.
Накануне в Уральске изменился тариф на тепло и горячую воду. Тепло и горячая вода подорожали на 14%.