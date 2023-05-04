Речь идёт о базе отдыха Set Sail Park, которая расположена в микрорайоне Самал-3. В летнее время семейный парк отдыха посещают более тысячи человек в день, в зимнее – 600. На постоянную работу трудоустроены 50 человек. Земля под инвестиционный проект была предоставлена на правах аренды сроком на 10 лет. Первый заместитель генерального директора ПСП «Серик» Виталий Куликов говорит, что акимат при выделении участка под бизнес допустил серьёзную ошибку, нарушив порядок предоставления земли под инвестиционный проект. А именно не проверил наличие факта самозахвата земли, а такой факт, по мнению Куликова, как раз-таки был.

– Дачники, чьи участки расположены в непосредственной близости с Set Sail Park, самовольно захватили землю. Ранее их участки были продлены до реки, они перегородили заборами до самой береговой линии, организовали свои пляжи и пирсы. Им, конечно, это было удобно. И тут появляемся мы, как инвесторы, которым акимат предоставил землю. Но при выделении участка акимат допустил ошибку и выдал землю, на которой был самозахват. При этом эти земли до сих пор находятся в незаконном владении, хотя должны принадлежать государству, — говорит Виталий Куликов.

Прежде чем выдавать землю под бизнес акимат должен был изъять земли, самозахваченные дачниками. За этой ошибкой последовали ряд возмущений со стороны дачников, судебные тяжбы и проверки со стороны государственных органов.

– По определению Верховного суда, акимату надлежит заново пересмотреть вопрос о выделении земли с учётом действующего законодательства. Мы на данный момент вложили сюда порядка двух миллиардов тенге, организовав здесь место досуга не только для уральцев, но и для гостей. Обустроили здесь пруд с рыбой, озеро с израильской системой очистки воды, очистили реку от бытового мусора, территорию облагородили. Наши соседи не успокоились и написали в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию, которые пришли с проверкой и обвинили нас в том, что мы якобы уменьшили русло реки. Пока мы разбирались с проверками, мы пропустили сроки по опротестованию предписания суда. Сейчас мы подали ходатайство о восстановлении сроков, суд нас поддержал. В настоящее время идёт главное судебное разбирательство по признанию незаконными актов проверок инспекции, — подчеркнул Виталий Куликов.

По словам инвестора, бизнес столкнулся с угрозой закрытия, а всему виной он назвал некомпетентность и ошибки, допущенные местными исполнительными органами, которые не обратили внимания на явные факты самозахвата земли дачниками и прочертили границу инвестиционного проекта по фактически занятым ими незаконно землям, которые по закону обязан был сначала изъять из незаконного чужого владения, а уже после выделять инвестору. Теперь бизнесмен обеспокоен тем, что ему грозит колоссальный ущерб. В случае, если суд вынесет решение не в пользу инвестора, то бизнесмен намерен взыскать ущерб с виновных лиц, а именно с акимата. Погашение ущерба произойдёт из бюджетных денег, иного выхода нет. А ведь это – деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами. Вот, во что обходятся всем нам ошибки и некомпетентность отдельных работников госорганов, считает инвестор.

– В нашу палату обратилось руководство ПСП «Серик» с жалобой о том, что в его базе отдыха планируются очередные проверки. Действительно для западного региона это уникальный проект, который развивает как сферу внутреннего туризма, так и организует отдых горожан. Предприятие получает положительный отзыв. Но есть ряд судебных решений, которые касаются спорных моментов раздела границ земельного участка. Их мы комментировать не можем, но на жалобы субъекта бизнеса на очередные проверки мы обязаны реагировать, обратимся в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку. Ведь вместо того, что реализовать до конца и сдать этот объект, бизнесмен вынужден продолжать судебные тяжбы, терять время и финансовые средства, — заявила заместитель директора палаты предпринимателей ЗКО Магрипа Нигишова.

По словам Куликова, на Региональном совете в 2019 году бизнесмен защитил несколько инвестиционных проектов, среди которых есть также осетровое производство.

— Но в дальнейшем оказалось, что водоём, расположенный в садовом товариществе «Объединённое», на котором планировалось его реализовать, распределён на 17 дачных участков с 2014 по 2016 годы. То есть, поймите правильно, фактически участки выделены акиматом города практически вслепую прямо, буквально, на дне водоёма. Перепад по отношению к соседним землям составляет 4 метра. Для того, чтобы использовать их по целевому назначению для ведения садоводства и огородничества, нужно засыпать водоём и завести для этого в общей сложности более 80 000 кубометров грунта и более 13 000 кубов чернозёма. Это 15 500 КамАЗов, которые мало, того разобьют все дороги, но и попросту уничтожат экологию этого района. Плюс работа техники по уплотнению и планировке. Всем понятно, что участки выделены не для использования по назначению, так как стоят уже без освоения более 7 лет, а для продажи. Кто-то опять просто наживается на государственной земле. Но это предмет новых судебных разбирательств, которые, уже начаты в административном суде Астаны, — добавил Виталий Куликов.

Заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев отметил, что сейчас эти земли находятся в государственной собственности.

– Есть постановление Верховного суда, которое отменило наше постановление о предоставлении участка. Сейчас эти участки находятся в государственной собственности. Мы будем выполнять решение суда, у нас других вариантов нет. Должно быть всё по закону, тогда ни у кого возражений не будет. Если кто-то виноват, то он обязательно за это ответит. Бизнес должен развиваться, но всё должно быть по закону. А ущерб по закону всегда восстанавливает виновная сторона, — подчеркнул Асхат Кульбаев.

