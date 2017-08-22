Скриншот с видео Видео попало в сеть 10 августа этого года, его автором является пользователь под ником Raimbek Jumagaliev. На кадрах молодой человек сначала прогуливается по пешеходному мосту, соединяющему микрорайоны Авангард и Жилгородок. Затем неожиданно прыгает в реку Урал. Несмотря на сильное течение, парню удается выплыть на берег, чем он, скорее всего, гордится. Отметим, что с начала года в Атырауской области 14 человек утонули, 11 - удалось спасти. С целью профилактики несчастных случаев на воде спасатели проводят разъяснительные работы с жителями, отдыхающими на пляжах. В этом году в отношении 207 местных жителей были заполнены протоколы о купании в запрещенных местах. Еще двое отдыхающих заплатили штрафы в размере 4583 тенге за несоблюдение правил поведения на воде. d8Iv9GYcTb0