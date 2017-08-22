фото с сайта timeskz.kz Среди них - заместитель начальника спецподразделения «Арлан» ДВД Актюбинской области, капитан полиции Кенжегали Буркитов. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осудил на 6 лет колонии. Кенжегали Буркитов выслушал приговор с горькой усмешкой на лице. Теперь уже бывший капитан полиции пытался глубоко дышать и сдерживать эмоции. Кроме реального срока в колонии, у него конфисковали все имущество и лишили воинского звания. Буркитов проработал в правоохранительных органах 7 лет. Судья Гульнар Тлепова потребовала конфисковать у осужденных имущество и обратить в доход государства вещественные доказательства - fвтомашины марок БМВ X6, Лексус NX 200, Лексус RX 350, Лексус LX 460, два Лексуса LX 570, две Тойоты Хайлюкс, Тойота Прадо, 17 КамАЗов с полуприцепами. В числе вещественных доказательств оказались: квартира в фешенебельном доме по проспекту Алии Молдагуловой; жилой дом с магазином в 12 микрорайоне; автозаправка «РосКазНефть» в селе Каргалинское; земельный участок с кемпингом и АЗС «РосКазНефть» в Иргизском районе. Были у преступной группы и большие суммы наличности – они хранились в сейфовых ячейках различных банков в тенге, в долларах, в рублях, в евро и юанях. В том числе: 17 миллионов тенге, 4 тысячи долларов, 104 тысячи рублей. В приговоре суд потребовал: вернуть АО «СНПС - АМГ» около 840 тысяч литров нефти. Остальные четверо подсудимых по этому делу тоже получили немалые сроки. Директора товарищества Мирбека Ниярова суд признал виновным в создании ОПГ, краже нефти в особо крупных размерах, подделке документов и отмывании денег. Ему назначили 10 лет колонии, на три года лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и оштрафовали на 1 миллион 852 тысячи тенге. Менеджера этой же организации Олжаса Жанауыта суд признал виновным в краже нефти по подложным документам в особо крупных размерах. Его осудили на 7 лет. Оператор АО «СНПС - Актобемунайгаз» Ерсин Танжариков оказался виновным в краже в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы. Ему назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Ардак Тажгали за мошенничество в особо крупных размерах получил 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал Ардак возместить потерпевшему 2 миллиона тенге материального ущерба, а частной фирме вернуть 32 миллиона 300 тысяч тенге. Осужденные не согласны с приговорами, готовят апелляцию. На оглашении приговора яблоку негде было упасть, собрались десятки людей.