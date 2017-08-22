Иллюстративное фото из архива "МГ" Раньше совершить обряд жертвоприношения можно было на территории мечети, но, как заявил главный имам ЗКО Руслан Султанов, каждый раз после жертвоприношения там оставалась грязь и кровь, а мечеть предназначена совершенно для другого, именно поэтому было решено определить другие места. В этом году их пять - это промзона на Желаево, рыбцех в Зачаганске, также зарезать барана можно по адресу Актюбинская, 298 (ИП «Куспанов»), Вторая Молодежная, 1/6 (ТОО Батыс Адал ЕТО) и рынок "Ел-Ырысы". Праздничная молитва начинается в 7:30 утра 1 сентября, а уже после нее верующие смогут совершить обряд жертвоприношения. - Чтобы не было лишних слов, мы обозначили цены. Чтобы зарезать барана - 700 тенге, и 300 тенге, чтобы опалить голову барана. И я призываю всех, не завышать эти цены, мы проведем семинар, дадим сертификаты, чтобы они знали, как совершать жертвоприношения, и чтобы все понимали, что это делается ради всевышнего Аллаха, и чтобы это все было по канонам шариата, - сообщил главный имам ЗКО Руслан СУЛТАНОВ.