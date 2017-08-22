Празднование Курбан Айта начнется 1 сентября и завершится 3 сентября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Раньше совершить обряд жертвоприношения можно было на территории мечети, но, как заявил главный имам ЗКО Руслан Султанов, каждый раз после жертвоприношения там оставалась грязь и кровь, а мечеть предназначена совершенно для другого, именно поэтому было решено определить другие места. В этом году их пять - это промзона на Желаево, рыбцех в Зачаганске, также зарезать барана можно по адресу Актюбинская, 298 (ИП «Куспанов»), Вторая Молодежная, 1/6 (ТОО Батыс Адал ЕТО) и рынок "Ел-Ырысы". Праздничная молитва начинается в 7:30 утра 1 сентября, а уже после нее верующие смогут совершить обряд жертвоприношения. - Чтобы не было лишних слов, мы обозначили цены. Чтобы зарезать барана - 700 тенге, и 300 тенге, чтобы опалить голову барана. И я призываю всех, не завышать эти цены, мы проведем семинар, дадим сертификаты, чтобы они знали, как совершать жертвоприношения, и чтобы все понимали, что это делается ради всевышнего Аллаха, и чтобы это все было по канонам шариата, - сообщил главный имам ЗКО Руслан СУЛТАНОВ. Виктор МАКАРСКИЙ